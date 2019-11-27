35-летний актер из «Орудия смерти: Город костей» уехал в Китай и умер на съемках

Тайваньско-канадский актер и супермодель Годфри Гао скончался во время съемок в Восточном Китае. Об этом сообщает BBC News в среду, 27 ноября.

Продюсеры шоу, в котором снимался Гао, заявили, что тот потерял сознание. Его госпитализировали, после чего он скончался в больнице. Причина смерти не уточняется. Артисту было 35 лет.

Годфри Гао стал первым мужчиной азиатского происхождения, выступившим лицом рекламной компании Louis Vuitton. В 2013-м он снялся в голливудском блокбастере «Орудия смерти: Город костей» Харольда Цварта. Актер получил известность в Китае благодаря роли в телесериале Remembering Lichuan («Вспоминая Личуань»). Помимо этого, он сыграл в фильмах «Шанхайская крепость», «Легенда древнего меча», «Нефритовый кулон», «Любовь — это бродвейский хит», «Мой другой дом» и «101 предложение».

В июле стало известно, что ирландский актер Карл Шилс скончался во время съемок. Перед смертью артист несколько раз засыпал на съемочной площадке. Ему было 47 лет.