Умер участвовавший в съемках «Мимино» режиссер

На 82-м году жизни умер советский и российский режиссер и продюсер Юрий Кушнерев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Маргариту Кушнереву.

«Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина — оторвавшийся легочный тромб», — уточнила она. Планируется, что церемония прощания с режиссером состоится 10 января в ЦКБ, дата и место похорон пока не определены.

Кушнерев родился в 1937 году в Москве. Он начал карьеру в кино в 1968 году как ассистент режиссера и второй режиссер, принимал участие в съемках фильма «Мимино». В 1990-х годах был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелия и других режиссеров.

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