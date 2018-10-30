Умер режиссер «Острова Сокровищ»

Народный артист Украины, мультипликатор и режиссер Давид Черкасский скончался в возрасте 87 лет. Об этом во вторник, 30 октября, в Facebook сообщил его друг Александр Меламуд.

«Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь», — написал Меламуд.

Дата похорон будет известна позднее.

«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — добавил Меламуд.

Давид Черкасский — автор картин «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ».

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