Появились предсмертное видео и подробности гибели 35-летнего актера в Китае

Тайваньско-канадский актер Годфри Гао умер после 17 часов съемок в Китае. Видео последних часов его жизни опубликовало издание Mirror в четверг, 28 ноября.

Отмечается, что Гао скончался из-за инфаркта. Он принимал участие в съемках спортивного реалити-шоу. На записи видно, как изможденный актер бежит по площадке, после чего с трудом поднимается на возвышенность и останавливается. Во время съемок он якобы простудился.

О смерти Гао стало известно 27 ноября. Актеру было 35 лет. Он снялся в голливудском блокбастере «Орудия смерти: Город костей» Харольда Цварта и лентах «Шанхайская крепость», «Легенда древнего меча», «Нефритовый кулон», «Любовь — это бродвейский хит» и «Мой другой дом».

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