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Умерла звезда сериала «Друзья»

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Рон Лайбмен
Рон Лайбмен

Американский актер, звезда сериала «Друзья» Рон Лайбмен умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает BBC News в субботу, 7 декабря.

Причиной смерти артиста стала пневмония.

Лайбмен наиболее известен по сериалу «Друзья», в котором исполнил роль доктора Грина, отца Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон). Он снимался в ситкоме с 1996 по 2004 год.

Помимо этого, Лайбмен сыграл в фильме «Страна садов» и сериалах «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «Она написала убийство» и «Практика». Артист также выступил шоураннером и звездой криминального сериала «Каз», за который получил премию «Эмми» в 1979 году.

7 ноября стало известно о смерти американского актера Уильяма Уинтерсоула, известного по сериалу «Стар Трек». Ему было 88 лет.

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