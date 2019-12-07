Умерла звезда сериала «Друзья»

Американский актер, звезда сериала «Друзья» Рон Лайбмен умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает BBC News в субботу, 7 декабря.

Причиной смерти артиста стала пневмония.

Лайбмен наиболее известен по сериалу «Друзья», в котором исполнил роль доктора Грина, отца Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон). Он снимался в ситкоме с 1996 по 2004 год.

Помимо этого, Лайбмен сыграл в фильме «Страна садов» и сериалах «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «Она написала убийство» и «Практика». Артист также выступил шоураннером и звездой криминального сериала «Каз», за который получил премию «Эмми» в 1979 году.

7 ноября стало известно о смерти американского актера Уильяма Уинтерсоула, известного по сериалу «Стар Трек». Ему было 88 лет.