Умер продюсер «Списка Шиндлера» и «Гладиатора»

Умер продюсер и актер Бранко Лустиг. Информация об этом появилась на сайте еврейского кинофестиваля The Festival of Tolerance, почетным президентом которого он являлся.

В сообщении не уточняется причина смерти. Кинематографист скончался на 88-м году жизни.

Лустиг родился 10 июня 1932 года в хорватском городе Осиек. Во время Второй мировой войны попал в концлагерь Освенцим, а затем — в Берген-Бельзен. Этот опыт лег в основу картины «Список Шиндлера», благодаря которой в 1994 году Лустиг стал первым хорватом, который получил премию «Оскар». Позднее он получил еще одну золотую статуэтку за ленту «Ганнибал». Кроме того, продюсер известен по работам «Гладиатор», «Черный ястреб», «Гангстер» и «Хороший год».

В 1980-е годы кинематографист решил переехать в Лос-Анджелес, но позднее вернулся жить в Загреб, где был удостоен звания почетного гражданина. «Честно говоря, я вернулся, чтобы умереть. Голливуд прекрасен, я встретил там замечательных актеров, работал с ними, но все же это моя страна, и я многое здесь пережил — и хорошего, и печального» — рассказывал Лустиг.

29 октября стало известно о смерти американского кинопродюсера Роберта Эванса, известного по фильмам «Крестный отец» и «Китайский квартал». Ему было 89 лет.