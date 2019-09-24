Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»

Продюсер Джоэл Мендел скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам жены продюсера Джуэл Бестроп, он умер естественной смертью.

Мендел — четырехкратный лауреат премии «Эмми». Он стал одним из продюсеров мультсериала «Симпсоны» в 1989 году, когда этот анимационный проект Мэтта Грейнинга только стартовал на телевидении. Его имя упоминается в титрах более чем 200 эпизодов «Симпсонов». В 2013 году он стал одним из продюсеров мультсериала «Рик и Морти».

2 сентября стало известно о смерти 84-летнего британского продюсера и писателя Терренса Дикса. Он выступил сценаристом сериала «Мстители», который выходил с 1961 по 1969 год. 10 мая умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент. Он скончался в 92 года.