Умер сценарист «Мстителей»

Умер британский сценарист, продюсер и писатель Терренс Дикс. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте детского писателя Стивена Коула в понедельник, 2 сентября.

«Мне так грустно, что легенда "Доктора Кто" Терренс Дикс умер. Я знаю, скольких авторов он вдохновил, сколько миллионов людей он развлекал как писатель, сценарист-редактор, продюсер и рассказчик», — говорится в посте Коула.

Писатель не уточнил причину смерти Дикса. Ему было 84 года.

Терренс Дикс родился 10 мая 1935 года в графстве Эссекс. Одним из первых проектов в его карьере стал сериал «Мстители», который выходил с 1961 по 1969 год и рассказывал о паре агентов, которой приходится разбираться со сложными преступлениями. Кроме того, Дикс написал немало эпизодов популярного сериала «Доктор Кто». Среди других его работ — «Перекресток», «Космос: 1999» и «Лунная база 3».

10 мая умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент. Он скончался в 92 года.