Умер один из создателей «Утиных историй» и «Черного Плаща»

Умер американский сценарист и создатель мультфильмов 90-х Гордон Брэссак. Об этом сообщил его сын Джеймс в Instagram.

Брэссаку было 68 лет. Последние годы жизни он боролся с тяжелым заболеванием.

«Я буду скучать по тебе больше, чем ты можешь себе представить. Спасибо за все, чему ты меня научил», — написал его сын. Джеймс Брэссак добавил, что его отец любил смешить людей, и попросил своих подписчиков в память об отце посмотреть эпизод «Пинки и Брейна» или любого другого мультфильма, который создал Гордон Брэссак.

Брэссак работал над культовыми американскими мультфильмами 1990-х годов. Он писал сценарии для мультфильмов «Утиные истории», «Черный Плащ», «Соник Супер-ежик», «Пинки и Брейн» и других анимационных картин. Вместе с коллегами Брэссак стал обладателем трех премий «Эмми» за достижения в области анимации.

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