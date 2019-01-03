Умер один из создателей «Бэмби»

В одном из домов престарелых в Калифорнии (США) на 106-м году жизни скончался американский мультипликатор Дон Ласк. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

С 1933 по 1960 год Ласк работал на киностудии Walt Disney, где участвовал в создании мультипликационных фильмов «Бэмби», «Золушка», «Пиноккио», «Алиса в Стране Чудес», вошедших в «золотой фонд» анимационного кино для детей.

После ухода из Walt Disney Ласк стал работать в кинокомпании Bill Melendez Productions. Среди его проектов были мультфильмы о Чарли Брауне и Снупи. Позже мультипликатор принимал участие в создании фильмов «Смурфики» и «Семейка Адамс». Ласк вышел на пенсию в 1993 году в возрасте 80 лет.

В декабре 2018 года скончался 47-летний директор Одесской студии мультипликации Юрий Гриневич. Он участвовал в создании комедийных телепрограмм «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу» и «Каламбур». О причинах смерти не сообщалось. Украинские коллеги мультипликатора уточнили, что он скончался внезапно, «за несколько дней».

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