Умер один из создателей «Джентльмен-шоу» и «Каламбура»

На 48-м году жизни скончался директор Одесской студии мультипликации Юрий Гриневич. Об этом в Facebook сообщила Украинская студия анимационных фильмов.

Причина смерти не сообщается. Украинские коллеги художника уточняют, что Гриневич умер внезапно, «за несколько дней».

Прощание с мультипликатором состоится 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.

Среди наиболее заметных работ Гриневича — комедийные телевизионные шоу «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу» и «Каламбур», которые транслировались как на Украине, так и по российскому телевидению. Он также снимал анимационные клипы для кабаре-дуэта «Академия» Александра Цекало и Лолиты Милявской.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!