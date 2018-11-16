«Русский Джими Хендрикс» внезапно умер

Советский и российский гитарист Иван Смирнов скончался в возрасте 63 лет. Об этом в Facebook сообщил музыкант Андрей Большаков.

«Сегодня отошел ко Господу один из лучших гитаристов России — Иван Смирнов. Всех верующих людей, ОЧЕНЬ прошу помолиться о упокоении его грешной души...» — написал Большаков (орфография и пунктуация сохранены).

Друзья музыканта заявили, что смерть Смирнова была внезапной — днем 15 ноября он почувствовал недомогание и потерял сознание, пишет «Комсомольская правда». Точная причина смерти пока не раскрывается. Дата и место прощания с артистом также неизвестны.

Смирнов вел концертную деятельность, его последнее выступление состоялось за два дня до смерти. Отмечается, что за заслуги в музыкальной индустрии его прозвали «русским Джими Хендриксом».

Гитарист родился в 1955 году в Москве. Он выступал в составе таких коллективов, как «Голубые гитары», «Второе дыхание», «Арсенал» и «Бумеранг», а также занимался сольной карьерой.