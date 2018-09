Умер легендарный блюзмен Отис Раш

Американский блюзовый музыкант Отис Раш умер на 85-м году жизни, сообщает в воскресенье, 30 сентября, NBC News. Певец и гитарист не смог оправиться от осложнений после инсульта, разбившего его 15 лет назад, сказал его менеджер.

Раш родился в Филадельфии, штат Миссисипи. Переехав в Чикаго, он стал играть в местных клубах в ковбойской шляпе, иногда переворачивая гитару вверх тормашками для сценического эффекта. Будучи левшой, музыкант исполнял свои песни на «правой» гитаре с непереставленными струнами.

В 1956 году он приобрел известность после выхода первой пластинки I Can not Quit You Baby, которая достигла шестого места в чартах Billboard R&B. Впоследствии стал одним из создателей чикагского блюза, чья музыка повлияла на таких артистов, как Карлос Сантана, Эрик Клэптон и группу Led Zeppelin.

В 1999 году Раш получил премию «Грэмми» за лучший альбом традиционного блюза — Any Place I'm Going.

