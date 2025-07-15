В Минобороны Украины высказались об отправке США 17 систем Patriot

Guardian: В Минобороны Украины не знают об отправке США Киеву 17 систем Patriot

Замглавы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что именно имел в виду американский президент Дональд Трамп, говоря об отправке в страну 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета The Guardian.

«Мы точно не знаем... 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — высказался Скибицкий.

Ранее Трамп пообещал отправить Украине системы Patriot. Украина может получить ЗРК Patriot через США от Израиля.