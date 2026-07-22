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14:02, 22 июля 2026 (обновлено: 14:15, 22 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Описаны перемены на поле боя с назначением нового главнокомандующего ВСУ

Политолог Безпалько: Перемен на поле боя из-за назначения нового главкома ВСУ не будет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перемен на поле боя в связи с назначением нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого ждать не стоит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, значительная часть тактических решений ВСУ вырабатывается при участии западных военных специалистов.

«Так что если мы и увидим какие-то перемены на линии фронта, едва ли это будет заслугой Драпатого, [экс-главкома ВСУ Александра] Сырского или самого [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассудил Безпалько.

Самого Драпатого политолог назвал «русофобом и убежденным украинским националистом», который будет «вести войну с еще большим энтузиазмом».

Утром в среду, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ станет 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый. Его предшественник Александр Сырский, занимавший этот пост с начала 2024 года, отправлен в отставку.

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