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13:08, 15 июля 2025Наука и техника

Источником обещанных Трампом ЗРК Patriot для Украины назвали дружественную России страну

TWZ: Украина может получить обещанные Трампом ЗРК Patriot через США от Израиля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Staff Sgt. Jao'Torey Johnson / U.S. Air Force via AP / AP

Украина может получить обещанные президентом США Дональдом Трампом зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot через Соединенные Штаты от дружественной России страны — Израиля. Об этом пишет американское издание TWZ.

Обозреватель Говард Альтман обратил внимание на заявление президента США о том, что имеется страна, у которой есть около 17 систем Patriot, которые не нужны ей и большинство из которых готовы к отправке. При этом президент США не назвал государство, о котором идет речь.

«У Израиля есть как минимум 12 батарей Patriot и целый арсенал ракет PAC-2, которые он недавно снял с вооружения. Ведутся упорные разговоры о том, что Украина получит эти батареи после их передачи из Израиля в Соединенные Штаты. Это вполне может быть, по крайней мере, частью того [плана], что обсуждает Трамп», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что еще одна страна — Германия — обещала поставить Украине системы Patriot, однако из шести германских батарей две уже находятся на Украине, три — в Польше, а еще одна «остается недоступной из-за технического обслуживания или обучения».

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Ранее Трамп заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot.

В том же месяце экс-главком Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный попросил США передать устаревшие ракеты, которые подлежат списанию.

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