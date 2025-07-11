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12:18, 11 июля 2025Бывший СССР

Залужный попросил у США один тип вооружений

Залужный попросил США передать ВСУ устаревшие ракеты
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол в Великобритании Валерий Залужный попросил США передать устаревшие ракеты, которые подлежат списанию. Об этом пишет украинское издание «Новини.LIVE» в своем Telegram-канале.

«США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением (...) К концу 2023 года США произвели более 170 тысяч ракет Hellfire различных модификаций», — указал экс-главком.

Залужный добавил, что большая часть этих ракет рассчитана на применение в ближайшие 25 лет. И поскольку США переходят на новый тип вооружений, он понадеялся на передачу ВСУ.

23 мая Залужный заявил, что Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя. По его словам, Украине не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, в которых ранее она обгоняла Россию. Он добавил, что Киев зависим от внешней помощи из-за того, что его технологические решения «не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания».

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