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10:56, 23 мая 2025Бывший СССР

Залужный рассказал об отставании Украины от России в военных инновациях

Залужный: Украина отстает от России по инновациям на поле боя
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя. Об этом заявил экс-главком украинских Вооруженных сил (ВСУ), а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, передает «Страна.ua».

По его словам, Украине не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, в которых ранее она обгоняла Россию. Он добавил, что Украина зависима от внешней помощи из-за того, что ее технологические решения «не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания». Залужный также сообщил, что страна находится в катастрофической экономической ситуации и испытывает дефицит человеческих ресурсов.

Он заключил, что цель Украины состоит в том, чтобы вынудить Россию отказаться от дальнейшего ведения военных действий и принять условия Киева, на которых страны могли бы подписать мирное соглашение.

Ранее Залужный предостерег украинцев от веры в чудеса. По его словам, не нужно надеяться на чудо, которое вернет Украине границы 1991 года.

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