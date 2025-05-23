Залужный рассказал об отставании Украины от России в военных инновациях

Залужный: Украина отстает от России по инновациям на поле боя

Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя. Об этом заявил экс-главком украинских Вооруженных сил (ВСУ), а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, передает «Страна.ua».

По его словам, Украине не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, в которых ранее она обгоняла Россию. Он добавил, что Украина зависима от внешней помощи из-за того, что ее технологические решения «не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания». Залужный также сообщил, что страна находится в катастрофической экономической ситуации и испытывает дефицит человеческих ресурсов.

Он заключил, что цель Украины состоит в том, чтобы вынудить Россию отказаться от дальнейшего ведения военных действий и принять условия Киева, на которых страны могли бы подписать мирное соглашение.

Ранее Залужный предостерег украинцев от веры в чудеса. По его словам, не нужно надеяться на чудо, которое вернет Украине границы 1991 года.

