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20:25, 22 мая 2025Бывший СССР

Залужный предостерег украинцев от веры в чудеса

Экс-главком ВСУ Залужный: Чудо не вернет Украине границы 1991 года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valerii Zaluzhnyi / Reuters

Не нужно надеяться на чудо, которое вернет Украине границы 1991 года. Об этом заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает «РБК-Украина».

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и предпринимать попытки отдельных наступательных действий», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к технической встрече в рамках переговоров. Он также сообщил, что Украина готовит активность на фронте.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о проблемах с обменом пленными «1000 на 1000». По его словам, Россия должна ускориться в этом процессе.

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