В офисе Зеленского рассказали о проблемах с обменом пленными «1000 на 1000»

Ермак: Киев сделал свою часть работы по обмену пленными, РФ должна ускориться

Киев сделал свою часть работы по подготовке обмена пленными в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Страна.ua».

«Что касается обмена "1000 на 1000", Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна была бы ускориться с этим», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение от Украины списка пленных на обмен.

До этого представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев привел подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной. Он отметил, что за один день выполнить такой масштабный обмен будет проблематично.