В Госдуме привели подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной

Саралиев заявил, что обмен «1000 на 1000» пленных разобьют на несколько дней

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев привел подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной. В беседе с РБК он пояснил, что операцию разобьют на несколько дней.

Он отметил, что за один день выполнить такой масштабный обмен будет проблематично.

До этого в Кремле рассказали, что работа по вопросу с пленными «требует какого-то времени», поскольку речь идет о конкретных именах.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов накануне допустил, что у Киева нет нужного количества российских военнопленных для обмена с Москвой по формуле «1000 на 1000».

Россия и Украина пришли к договоренности провести масштабный обмен пленными на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что инициатива об обмене пленными исходила от Москвы.