В Госдуме привели подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев привел подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной. В беседе с РБК он пояснил, что операцию разобьют на несколько дней.
Он отметил, что за один день выполнить такой масштабный обмен будет проблематично.
До этого в Кремле рассказали, что работа по вопросу с пленными «требует какого-то времени», поскольку речь идет о конкретных именах.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов накануне допустил, что у Киева нет нужного количества российских военнопленных для обмена с Москвой по формуле «1000 на 1000».
Россия и Украина пришли к договоренности провести масштабный обмен пленными на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что инициатива об обмене пленными исходила от Москвы.