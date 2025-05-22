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16:17, 22 мая 2025Россия

В Госдуме привели подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной

Саралиев заявил, что обмен «1000 на 1000» пленных разобьют на несколько дней
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Шамсаил Саралиев

Шамсаил Саралиев. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев привел подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной. В беседе с РБК он пояснил, что операцию разобьют на несколько дней.

Он отметил, что за один день выполнить такой масштабный обмен будет проблематично.

До этого в Кремле рассказали, что работа по вопросу с пленными «требует какого-то времени», поскольку речь идет о конкретных именах.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов накануне допустил, что у Киева нет нужного количества российских военнопленных для обмена с Москвой по формуле «1000 на 1000».

Россия и Украина пришли к договоренности провести масштабный обмен пленными на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что инициатива об обмене пленными исходила от Москвы.

ЖЗЛ
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