В МИД назвали российской инициативой обмен пленными с Украиной

Захарова: Инициатива об обмене пленными с Украиной была российской

Инициатива о проведении обмена пленными в формате «1000 на 1000», о котором Москва и Киев договорились в Стамбуле, была российской. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на сайте дипломатического ведомства.

«Это была российская инициатива, которая была предложена руководителем российской делегации, об обмене удерживаемых лиц», — заявила дипломат.

Она добавила, что украинская сторона не может присвоить себе заслуги в организации обмена.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 16 мая. Они продлились почти два часа. По итогам встречи был анонсирован крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате «1000 на 1000».