«Ищут по всем тюрьмам». В Госдуме считают, что у Киева нет 1000 российских пленных на обмен. Украина пытается найти «хоть кого-то»

Картаполов: У Киева нет 1000 российских пленных для обмена

У Киева нет нужного количества российских военнопленных для обмена с Москвой по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский ищет хоть кого-то, кого можно включить в обменный фонд.

По словам парламентария, в обмене между Россией и Украиной не будут участвовать иностранные наемники, так как, по его мнению, они являются «отдельной кастой». Картаполов отметил, что солдат находится под присягой и выполняет боевые задачи. «А совсем другое дело, когда человек за деньги приезжает и совершает преступления», — подчеркнул он.

Зеленский ищет по всем своим тюрьмам российских пленных, чтобы хоть кого-то набрать на обмен, потому что откуда у них такое количество наших военных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая. Он станет крупнейшим с начала спецоперации.

Зеленский назвал обмен пленными главным итогом переговоров

19 мая Зеленский назвал обмен пленными в формате «1000 на 1000» главным итогом переговоров в Стамбуле. «Наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — сообщил политик.

Кроме того, президент анонсировал формирование постоянной расширенной национальной переговорной группы. Зеленский подчеркивал, что Украина готова к проведению переговоров с российскими коллегами в любом формате.

Фото: Ukrainian Presidential press-service / Reuters

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что Москва уже передала находящимся в плену военнослужащим теплую одежду, а также письма и посылки из дома.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Москва стала инициатором обмена пленными

Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, инициатором обмена стала Москва.

«Это была российская инициатива, которая была предложена руководителем российской делегации, об обмене удерживаемых лиц», — заявила дипломат, добавив, что украинская сторона не может присвоить себе заслуги в организации обмена.

При этом Захарова отмечала, что в Киеве постоянно меняли свою позицию, даже по переговорам России и Украины в Турции.