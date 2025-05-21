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16:53, 21 мая 2025Россия

В Госдуме заявили об отсутствии у Киева 1000 российских пленных для обмена

Депутат Госдумы Картаполов: У Киева нет 1000 российских бойцов для обмена
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У Киева нет нужного количества российских военнопленных для обмена с Москвой по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

«Зеленский ищет по всем своим тюрьмам российских пленных, чтобы хоть кого-то набрать на обмен, потому что откуда у них такое количество наших военных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали», — пояснил он.

По словам парламентария, в обмене между Россией и Украиной не будут участвовать иностранные наемники, так как, по его мнению, они являются «отдельной кастой».

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

После завершения переговоров помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого формата диалога.

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