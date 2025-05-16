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16:55, 16 мая 2025Мир

Мединский объявил о завершении переговоров России и Украины в Стамбуле

Мединский: Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Francisco Seco / AP

Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились. Об этом заявил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе, только что завершились», — сказал он.

Глава делегации России оценил результаты переговорного раунда как «удовлетворительные».

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа.

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