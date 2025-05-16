Мединский объявил о завершении переговоров России и Украины в Стамбуле

Мединский: Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились

Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились. Об этом заявил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе, только что завершились», — сказал он.

Глава делегации России оценил результаты переговорного раунда как «удовлетворительные».

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа.