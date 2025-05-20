В России рассказали о подготовке крупнейшего обмена пленными с Украиной за всю СВО

Омбудсмен Москалькова: Все ожидают выполнения договоренностей по обмену пленными

Россия ожидает выполнения Украиной договоренностей в рамках крупнейшего за всю специальную военную операцию (СВО) обмена пленными военнослужащими в формате 1000 на 1000. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Как рассказала омбудсмен, Россия уже передала находящимся в плену военнослужащим теплую одежду, а также письма и посылки из дома.

«Хочется надеяться, что этот гуманитарный коридор, который, конечно, находится безусловно для нас приоритетом, будет и дальше работать», — высказалась Москалькова о подготовке обмена.

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.