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14:20, 20 мая 2025Россия

В России рассказали о подготовке крупнейшего обмена пленными с Украиной за всю СВО

Омбудсмен Москалькова: Все ожидают выполнения договоренностей по обмену пленными
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия ожидает выполнения Украиной договоренностей в рамках крупнейшего за всю специальную военную операцию (СВО) обмена пленными военнослужащими в формате 1000 на 1000. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Как рассказала омбудсмен, Россия уже передала находящимся в плену военнослужащим теплую одежду, а также письма и посылки из дома.

«Хочется надеяться, что этот гуманитарный коридор, который, конечно, находится безусловно для нас приоритетом, будет и дальше работать», — высказалась Москалькова о подготовке обмена.

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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