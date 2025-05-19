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15:57, 19 мая 2025Бывший СССР

В МИД заявили о постоянной смене позиций Украины

Захарова: В Киеве постоянно меняли свою позицию, даже по переговорам в Турции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Киеве постоянно меняли свою позицию, даже по переговорам России и Украины в Турции. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, нынешние власти Украины не раз меняли свою позицию. «Даже по стамбульским переговорам было видно. Утром одно, вечером другое, на следующее утро третье, и так постоянно», — заявила Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главный итог переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной. По его словам, им стал обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000».

Ранее Мария Захарова заявила, что Франция вмешивается во внутренние дела других стран. По словам дипломата, просьба руководителя Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернера к главе Telegram Павлу Дурову о блокировке информации от консервативных сил Румынии ясно говорит об этом.

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