Захарова выступила с обвинениями в адрес Франции

Захарова обвинила Францию во вмешательстве во внутренние дела Румынии

Просьба руководителя Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернера к главе Telegram Павлу Дурову о блокировке информации от консервативных сил Румынии говорит о вмешательстве Парижа во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».

«Это уже не только про грубое попрание свободы слова и нарушение прав человека во Франции. (...) Речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства», — сказала спикер российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Дуров обвинил правительство Франции в давлении на руководство мессенджера и требовании блокировать оппозиционные аккаунты в Румынии. Он подчеркнул, что Telegram не будет блокировать румынские политические каналы и не станет «бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы».