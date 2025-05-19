Зеленский назвал главный итог переговоров в Стамбуле

Зеленский: Главным итогом переговоров в Стамбуле стал обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом переговоров в Стамбуле обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000». Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — заявил Зеленский. Он также вновь заявил о готовности Киева к прекращению огня сроком на 30 дней.

Зеленский также анонсировал формирование постоянной расширенной национальной переговорной группы.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подробно рассказал о требованиях Москвы на переговорах в Стамбуле.