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15:08, 19 мая 2025Бывший СССР

Зеленский назвал главный итог переговоров в Стамбуле

Зеленский: Главным итогом переговоров в Стамбуле стал обмен пленными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом переговоров в Стамбуле обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000». Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — заявил Зеленский. Он также вновь заявил о готовности Киева к прекращению огня сроком на 30 дней.

Зеленский также анонсировал формирование постоянной расширенной национальной переговорной группы.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подробно рассказал о требованиях Москвы на переговорах в Стамбуле.

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