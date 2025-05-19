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14:42, 19 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о ряде требований России к Украине на переговорах в Стамбуле

Подоляк: На переговорах в Турции РФ потребовала от Украины отдать четыре региона
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На переговорах России и Украины в Турции, прошедших в Стамбуле 16 мая, Москва предъявила Киеву ряд требований. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita.

По словам Подоляка, российская делегация потребовала полностью отдать территории четырех регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР) и Запорожской и Херсонской областей. Также речь шла об отказе Киева от участия в любых военных союзах.

«Более того, они хотят, чтобы мы отказались от своей оружейной промышленности и не получали никакого оружия от Запада. Они выдвинули множество требований, которые невозможно выполнить», — резюмировал советник главы офиса Зеленского.

Ранее стало известно о попытках Киева сорвать переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

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