В МИД рассказали о попытках Киева сорвать переговоры в Стамбуле

Мирошник: Киев предпринял максимум усилий, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле

Накануне мирных переговоров в Стамбуле Киев предпринял максимум усилий, чтобы сорвать двусторонние контакты. О попытках Украины саботировать дипломатический процесс рассказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Перед заседанием в Стамбуле Украина предпринимала максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек и не допустить в принципе диалог между Москвой и Вашингтоном», — заявил дипломат.

Он рассказал, что Киев для срыва переговоров использовал известную дипломатическую тактику, когда позиции двух делегаций выносятся в публичное пространство.

Переговоры России и Украины в Стамбуле состоялись 16 мая. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва рассчитывает на продолжение переговоров в этом формате.