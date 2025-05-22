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19:58, 22 мая 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности к технической встрече в рамках переговоров

Зеленский: Украина работает, чтобы техническая встреча с Россией состоялась
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serdar Ozsoy / Getty Images

Украина работает, чтобы техническая встреча с Россией состоялась. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что встретился с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским и главой Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. «Обсудили военную основу дипломатии — следующей технической встречи. Работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее», — рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что Украина готовит активность на фронте. Какую именно, Зеленский не уточнил.

Ранее Владимир Зеленский созвонился со президентом Сербии Александром Вучичем, и стороны заявили о развитии сотрудничества двух стран в рамках «Украина — Юго-восточная Европа». В октябре 2024 года сербский лидер подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине в рамках встречи такого формата.

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