Зеленский заявил о готовности к технической встрече в рамках переговоров

Зеленский: Украина работает, чтобы техническая встреча с Россией состоялась

Украина работает, чтобы техническая встреча с Россией состоялась. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что встретился с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским и главой Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. «Обсудили военную основу дипломатии — следующей технической встречи. Работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее», — рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что Украина готовит активность на фронте. Какую именно, Зеленский не уточнил.

Ранее Владимир Зеленский созвонился со президентом Сербии Александром Вучичем, и стороны заявили о развитии сотрудничества двух стран в рамках «Украина — Юго-восточная Европа». В октябре 2024 года сербский лидер подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине в рамках встречи такого формата.