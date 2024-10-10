Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

N1: Вучич подписал декларацию с осуждением действий России на Украине

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом пишет издание N1.

По информации издания, сербский лидер принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который проходил в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы ряда государств Балканского региона.

По итогам саммита была подписана декларация. Издание пишет, что в документе осуждаются действия России на Украине и выражается поддержка последней. Кроме того, в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Европейский союз (ЕС) и членство в НАТО.

Ранее Александр Вучич не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Конкретных причин отсутствия поздравления со стороны главы Сербии от властей в Белграде не называли.