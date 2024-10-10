Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 10 октября 2024Мир

Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

N1: Вучич подписал декларацию с осуждением действий России на Украине

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом пишет издание N1.

По информации издания, сербский лидер принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который проходил в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы ряда государств Балканского региона.

По итогам саммита была подписана декларация. Издание пишет, что в документе осуждаются действия России на Украине и выражается поддержка последней. Кроме того, в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Европейский союз (ЕС) и членство в НАТО.

Ранее Александр Вучич не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Конкретных причин отсутствия поздравления со стороны главы Сербии от властей в Белграде не называли.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

      На Украине отказались от демобилизации даже освобожденных от призыва

      Дочь Брук Шилдс высмеяла съеденные собакой дорогие туфли

      Китайский автоконцерн начал тайно занимать российские автозаводы

      Премьер Грузии назвал полной катастрофой ситуацию на Украине

      Русская девушка Джонни Деппа ответила на вопрос о визите актера в Россию

      Гигантский арбуз удивил россиян

      Жители российского города пожаловались на текущий по улице кипяток и плесень

      Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента при помощи миротворцев

      В Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше