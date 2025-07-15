Депутат Рады оценил «мощную» поддержку США

Депутат Рады Дубинский: Переданные Киеву Patriot снизят ущерб от ракетных атак

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале оценил передачу Украине 17 систем ПВО Patriot от США.

По его словам, 17 обещанных Patriot — это три установки, а также около пяти-шести пусковых устройств к каждому. При этом, как отметил депутат, общая стоимость техники — около пяти миллионов долларов.

«Вот пока и вся “мощная” поддержка», — пояснил Дубинский, добавив, что передача позволит снизить ущерб от ракетных атак по Киеву, а также обезопасить украинского лидера Владимира Зеленского, но «не более того».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег. Он добавил, что это решение является политическим жестом, продиктованным тем, что президенту США Дональду Трампу «не удалось заставить президента России Владимира Путина подчиниться американским требованиям по завершению конфликта».