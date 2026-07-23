Женщинам назвали пять главных ошибок в постели

Сексолог Дмитрий Гухман назвал ошибкой женщин ожидание, что мужчина угадает их вкус

Многие женщины совершают в постели пять ошибок, утверждает сексолог Дмитрий Гухман. Их специалист перечислил в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой Гухман назвал наблюдение за собой со стороны. Сексолог объяснил: многие женщины во время секса думают о том, достаточно ли хорошо они выглядят, и оценивают себя, а не находятся в моменте.

Вторая ошибка, по мнению специалиста, — это ожидать, что мужчина угадает вкусы женщины в постели. «Он не телепат. И чем дольше ты молчишь о том, что тебе нравится, тем больше он делает наугад. (...) Скажи. Покажи. Направь его руку. Это не убивает романтику — это ее создает», — заверил Гухман.

Сексолог также призвал женщин не торопиться и напомнил, что для полноценного возбуждения им необходимо минимум 15-20 минут прелюдии. По его словам, если пропустить этот этап, девушка не сможет получить удовольствие от секса.

Кроме того, Гухман посоветовал женщинам не пытаться делать в постели то, что не нравится им самим, но, как они считают, нравится мужчинам. «Мужчина чувствует фальшь. Всегда. И вместо возбуждения получает неловкость», — добавил сексолог. Последней же ошибкой специалист назвал то, что женщина не двигается во время секса.

Ранее сексолог Олеся Мелехина перечислила женщинам главные ошибки во время орального секса. Одной из них она назвала напряжение мышц языка.