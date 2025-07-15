Российский вратарь Сафонов назвал отличным дебютный сезон в Европе

Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов оценил дебютный сезон в Европе. Он поделился мыслями в своем Telegram-канале.

Сафонов назвал первый сезон отличным. «Трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой», — заявил он.

В прошедшем сезоне Сафонов провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах. В семи из них он оставил ворота в неприкосновенности.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.