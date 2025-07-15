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21:30, 15 июля 2025Россия

Киров назвали официальной родиной Ивана-царевича

Роспатент назвал Киров официальной родиной Ивана-царевича
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) назвала Киров официальной родиной Ивана-царевича. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Ведомство зарегистрировало специальный знак «Киров — родина Ивана-царевича». Кроме того, Роспатент зарегистрировал знак «3D Вятское царство» (отсылка к Тридевятому царству и старому названию Кирова — Вятка).

Как отметил руководитель Дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Алексей Чепцов, вятская земля — родина известных художников — братьев Аполлинария и Виктора Васнецовых, в чьем творчестве ярко отражены образы русских народных сказок.

«Наверное, нет человека, который бы не знал картину Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке», — это своего рода визитная карточка сказок об Иване-царевиче», — подчеркнул он.

Как указал Чепцов, оба знака могут использоваться бизнесменами безвозмездно для продвижения продукции.

Ранее сообщалось, что картина «Богатыри» великого русского художника Виктора Васнецова вернулась в экспозицию Третьяковской галереи.

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