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20:53, 8 июля 2025Культура

Легендарная картина вернулась в Третьяковскую галерею

Картина Васнецова «Богатыри» вернулась в Третьяковскую галерею после гастролей
Андрей Шеньшаков

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Мосĸва»

Картина «Богатыри» великого русского художника Виктора Васнецова вернулась в экспозицию Третьяковской галереи. Об этом изданию «Москва» рассказали в пресс-службе учреждения культуры.

Сообщается, что легендарное полотно и другие знаковые работы Васнецова были на «гастролях» в Санкт-Петербурге.

«После долгих "гастролей" на свое историческое место вернулся один из символов галереи — эпическое полотно "Богатыри". Несколько дней живопись будет "приспосабливаться" к климатическим условиям», — сказали в пресс-службе Третьяковки.

Также вернулись на свои привычные места шедевры «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «После побоища Игоря Святославича с половцами». Увидеть работы Васнецова можно будет с 11 июля.

Ранее стало известно, что сотни туристов выстроились в очереди перед Лувром, который перестал пускать людей к экспонатам 16 июня.

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