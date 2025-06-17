Самый посещаемый музей в мире перестал пускать туристов

AP: Лувр перестал пускать туристов 16 июня из-за забастовки персонала

Сотни туристов выстроились в очереди перед Лувром, который перестал пускать людей к экспонатам 16 июня. Об этом сообщает издание The Associated Press News (AP).

По данным источника, самый посещаемый музей мира прекратил работу в понедельник из-за протеста сотрудников, которые объявили экстренное совещание старших должностных лиц. В итоге туристы с билетами на руках не смогли попасть внутрь.

Уточняется, что причиной забастовки персонала стал чрезмерный туризм. В январе 2025 года власти Франции объявили, что музею необходим капитальный ремонт. Массовое скопление путешественников под крышей Лувра привело к физической нагрузке на здание, которое не отвечает современным стандартам посещаемости.

Также структурно устарела и центральная стеклянная пирамида, открытая в 1989 году. В жаркие дни конструкция создает сильный парниковый эффект, однако реконструкция здания затягивалась из-за ремонта культурного центра Жоржа Помпиду, начавшегося в 2025 году.

Забастовка в Лувре произошла на следующий день после антитуристических протестов, охвативших Южную Европу. Тысячи жителей Испании вышли на улицы с водяными пистолетами и плакатами и призвали туристов возвращаться домой.