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21:53, 15 июля 2025Россия

В России предостерегли ВСУ от попытки ударить по Москве

Депутат Белик: Удары по Москве вынудят Россию пойти на более радикальные меры
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Россия пойдет на более радикальные меры в том случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются ударить по Москве или Санкт-Петербургу. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

«Все, кто стоял под Москвой, затем увидели русские войска в своей столице. Возможные удары по российским мегаполисам при использовании американского оружия уж точно не усадят Россию за стол переговоров», — сказал Белик, подчеркнув, что в этом заключается сущность русского характера.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не хочет этого помнить, а американский лидер Дональд Трамп, возможно, этого не знает. «Я считаю, что мы очень гуманно ведем боевые действия на территории Украины, но это не означает, что нас не могут вынудить пересмотреть эту позицию», — резюмировал политик.

Ранее Трамп призвал Зеленского не наносить удары по Москве.

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