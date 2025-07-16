Депутат Рады обвинил Трампа в принуждении Украины к капитуляции

Депутат Рады Дубинский: США своей помощью принуждают Украину к капитуляции

Помощь Украине, о которой заявил американский президент Дональд Трамп, на самом деле лишь подталкивает республику к капитуляции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что первая поставка Patriot может произойти только через несколько месяцев, по истечении 50 дней, которые Трамп дал на заключение мирного соглашения. В течение этого времени Россия может истощать украинскую оборону и наносить удары по тылу, считает Дубинский.

«Если говорить прямо, то Зеленского этой “помощью” только загоняют к капитуляции, но так, чтобы он не мог обвинять США», — заключил депутат.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.