На Украине допустили ядерный удар по стране из-за выдвинутого Трампом России ультиматума

Портников: Ультиматум Трампа может привести к ядерному удару по Украине

Украинский журналист Виталий Портников считает, что ультиматум американского лидера Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине в течение следующих 50 дней, который он выдвинул России, может привести к тому, что по республике будет нанесен ядерный удар. Таким мнением он поделился на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Портников пояснил, что через 50 дней Трамп может пойти на серьезные меры — например, передать Киеву дальнобойные ракеты с указом ударить по Москве. «Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может», — написал журналист.

Сразу после этого в войну с Россией могут вступить США, добавил Портников. Он подчеркнул, что третья мировая война является одним из возможных сценариев «сохранения украинской государственности», и с каждым днем ее начало все ближе.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.