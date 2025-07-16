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21:42, 15 июля 2025Бывший СССР

На Украине допустили ядерный удар по стране из-за выдвинутого Трампом России ультиматума

Портников: Ультиматум Трампа может привести к ядерному удару по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинский журналист Виталий Портников считает, что ультиматум американского лидера Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине в течение следующих 50 дней, который он выдвинул России, может привести к тому, что по республике будет нанесен ядерный удар. Таким мнением он поделился на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Портников пояснил, что через 50 дней Трамп может пойти на серьезные меры — например, передать Киеву дальнобойные ракеты с указом ударить по Москве. «Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может», — написал журналист.

Сразу после этого в войну с Россией могут вступить США, добавил Портников. Он подчеркнул, что третья мировая война является одним из возможных сценариев «сохранения украинской государственности», и с каждым днем ее начало все ближе.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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