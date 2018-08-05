Белорусский рок-музыкант умер перед концертом

Лидер советской и белорусской рок-группы Neuro Dubel Александр Куллинкович умер на 47-м году жизни. Причиной смерти стала недолеченная пневмония, сообщает местный портал tut.by.

«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш "Нейро Дюбель"», — рассказал барабанщик Андрей Степанюк.

В субботу, 4 августа, коллектив должен был выступать на фестивале «Рок за Бобров» под Минском.

Прощание состоится 5 августа, сообщается на сайте Neuro Dubel.

Куллинкович основал группу Neuro Dubel в 1989 году. Коллектив выпустил несколько десятков альбомов, сборников и видеоклипов. Он также снялся в трех фильмах, писал стихи и статьи для газет.

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