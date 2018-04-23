Умер музыкант из «Сектора Газа»

В Воронеже скончался бывший бас-гитарист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля», — рассказал он.

Музыканту было 53 года. Причина смерти не уточняется.

Тупикин играл на концертах в составе «Сектора Газа» с 1989 по 1993 год. Он также исполнял гитарные партии в студии с 1988 по 1989 год.

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