Музыканта «Черного кофе» нашли мертвым

Бывшего барабанщика группы «Черный кофе» Сергея Чернякова нашли мертвым. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Чернякову было 58 лет.

Тело музыканта было найдено в квартире в Бежицком районе Брянска, заявил официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по региону Сергей Цыганок. Чернякова обнаружили его соседи.

«Вчера обнаружили тело. Когда он умер — будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет», — отметил он.

Сергей Черняков — советский и российский рок-музыкант. Артист был участником коллективов «Лейся, песня», ВИА «Романтики», «Черный кофе».