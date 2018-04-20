Умер диджей Avicii

Шведский диджей Тим Берглинг, известный как Avicii, умер на 29-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety.

Представители музыканта сообщили, что он был найден мертвым в Маскате, столице Омана. Причина смерти не называется. Сообщается, что Тим Берглинг последние несколько лет страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

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