Раскрыта причина смерти диджея Avicii

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает The Sun со ссылкой на родственников артиста.

Как пояснили изданию в семье Берглинга, молодой человек оставил прощальную записку. «Наш возлюбленный Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы... Когда он перестал гастролировать, он хотел обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего — музыкой. Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать», — рассказали родственники.

В то же время поклонники уже обвинили в смерти диджея его менеджеров. Как пишет The Sun, Avicii неоднократно жаловался на напряженный график и заявлял, что члены его команды всячески противились его желанию прекратить выступления и заставляли его ездить на гастроли.

«Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. И я не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще один концерт», — приводит издание слова диджея из посвященного ему документального фильма, который вышел в прошлом году.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

