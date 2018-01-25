Умер вокалист The Fall Марк Смит

Вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Смит умер на 61-м году жизни. Причина смерти пока не уточняется. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает газета, в 2017 году у музыканта сильно ухудшилось состояние здоровья.

Смит создал The Fall в 19 лет. Сначала он играл в группе на гитаре, но потом стал исполнять песни собственного сочинения. Его абстрактные социальные тексты и необычная вокальная техника выделили группу на фоне других.

За все время существования группы ее состав менялся 58 раз. Коллектив записал больше 100 студийных и концертных альбомов и сборников, а также около 40 синглов. По данным онлайн-базы AllMusic, The Fall — одна из самых авторитетных и влиятельных постпанк-групп. Пика популярности музыканты достигли в 1980-х годах, когда некоторые их песни попали в британский хит-парад, однако коллектив старался избегать мейнстрима.

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