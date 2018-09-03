Умер музыкант из Nick Cave and the Bad Seeds

Пианист группы Nick Cave and the Bad Seeds Конуэй Сэвэдж скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.

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«Наш любимый Конуэй ушел из жизни вечером воскресенья. Он был членом Bad Seeds почти 30 лет, он всегда привносил импровизацию в наши живые выступления», — говорится в сообщении.

Причиной смерти Сэвэджа стал рак мозга. Об этом представитель группы сообщил порталу Pitchfork. Музыкант долгое время боролся с недугом, а в прошлом году перенес операцию по удалению опухоли.

Сэвэдж родился в 1960 году в Австралии. Он вступил в коллектив Nick Cave and the Bad Seeds в 1990-м, где играл на пианино, органе и выступал бэк-вокалистом. Попутно Сэвэдж занимался сольной карьерой, выпустив три альбома.