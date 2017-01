Неизвестный мужчина на селфи новозеландца оказался Ником Кейвом

Комик из Новой Зеландии Джеймс Малкольм опубликовал в своем Twitter селфи из аэропорта с музыкантом Ником Кейвом на заднем плане. В посте молодой человек признался, что не знает, кто это, и спросил у своих подписчиков, почему все просят у мужчины автографы.

В комментариях к твиту Малкольма пользователи предположили, что неизвестный на фотографии — Элвис Пресли, Николас Кейдж и Хьюго Уивинг (агент Смит из «Матрицы» и Эрлонд из «Властелина Колец»).

Позже новозеландец опубликовал совместную фотографию с исполнителем. «Все просили с ним сфотографироваться, и я не хотел оставаться в стороне», — написал он.

Ник Кейв — австралийский музыкант. Он участвовал в коллективах Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party и Boys Next Door. Кейв записал более 30 студийных альбомов, снялся в девяти фильмах, сочинил несколько десятков саундтреков к популярным кинокартинам, в том числе к сериалу «Секретные материалы», а также лентам «Крик» и «Тупой и еще тупее».